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Карабахский конфликт 10.03.2021 12:33

В России надеются, что внутренние события в Армении не приведут к эскалации в Карабахе - замглавы МИД РФ

Россия рассчитывает на скорейшее урегулирование ситуации в Армении, надеется, что она не приведет к эскалации в Карабахе, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мы рассматриваем это как внутреннее дело Армении и не вмешиваемся в процессы, которые там происходят, не занимаем ничью сторону. Хотим, чтобы ситуация побыстрее нормализовалась, это пойдет на пользу всем, в том числе урегулированию вокруг Нагорного Карабаха", - сказал Руденко журналистам.

На вопрос о том, может ли внутренний кризис в Армении привести к новой эскалации в Карабахе, замминистра ответил, что "люди, которые этим занимаются, просчитывают все возможные сценарии".

"Мы надеемся, что до этого не дойдет, потому что это не нужно никому, в первую очередь Армении", - добавил он.

"Мы не рассматриваем ситуацию в таком негативном свете", - сказал Руденко.

По его словам, Россия постоянно контактирует с армянской стороной через посольство и другие каналы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, МИД, АРМЕНИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]