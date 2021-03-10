В России надеются, что внутренние события в Армении не приведут к эскалации в Карабахе - замглавы МИД РФ

Россия рассчитывает на скорейшее урегулирование ситуации в Армении, надеется, что она не приведет к эскалации в Карабахе, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Мы рассматриваем это как внутреннее дело Армении и не вмешиваемся в процессы, которые там происходят, не занимаем ничью сторону. Хотим, чтобы ситуация побыстрее нормализовалась, это пойдет на пользу всем, в том числе урегулированию вокруг Нагорного Карабаха", - сказал Руденко журналистам.
На вопрос о том, может ли внутренний кризис в Армении привести к новой эскалации в Карабахе, замминистра ответил, что "люди, которые этим занимаются, просчитывают все возможные сценарии".
"Мы надеемся, что до этого не дойдет, потому что это не нужно никому, в первую очередь Армении", - добавил он.
"Мы не рассматриваем ситуацию в таком негативном свете", - сказал Руденко.
По его словам, Россия постоянно контактирует с армянской стороной через посольство и другие каналы.
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