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Макроэкономика 10.03.2021 12:33

Капвложения в экономику Азербайджана в январе-феврале 2021г сократились на 32%

Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в январе-феврале 2021 года составили 1 млрд 338,4 млн манатов, что на 32% меньше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Капвложения в нефтегазовый сектор экономики в отчетном периоде сократились на 13,5%, в ненефтяной сектор - на 49%. Из общего объема инвестиций за отчетный период 1 млрд 143,1 млн манатов или 85,4% направлено на строительно-монтажные работы.

В январе-феврале из общего объема капвложений 1 млрд 71,2 млн манатов (80% всех инвестиций) направлено в объекты производственного значения, 146,8 млн манатов (11% всех инвестиций) - на строительство объектов сферы услуг, 120,4 млн манатов (9% всех инвестиций) - на строительство жилья.

За отчетный период объем иностранных инвестиций в основной капитал составил 660 млн манатов (49,3% всех инвестиций), внутренних инвестиций - 678,4 млн манатов (50,7% всех инвестиций).

В 2020 году спад капвложений в основной капитал в Азербайджане составил 8,3%.

Официальный курс на 10 марта: 1,7 манатов/$1

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАПВЛОЖЕНИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]