Начальник Главного штаба ВС Армении Гаспарян назвал антиконституционным процесс его освобождения от должности - заявление

Начальник Главного штаба ВС Армении Оник Гаспарян считает антиконституционным заявление правительства и процесс его освобождения от должности.
"Сегодня на официальном сайте правительства было опубликовано заявление премьер-министра о том, что с сегодняшнего дня силой закона я считаюсь освобожденным от должности. Моя позиция неизменна - и опубликованное заявление, и весь процесс освобождения от должности являются антиконституционными", - говорится в заявлении Гаспаряна, распространенном пресс-службой ГШ ВС в среду.
По его словам, решение существующего кризиса, исходящее из интересов родины, "возможно обеспечить лишь исключительно в результате отставки премьер-министра республики и проведения досрочных парламентских выборов".
"С целью обеспечения и реализации требований Конституции, верховенства закона я обратился в Административный суд Армении. Я продолжу свою службу родине и армянскому народу в ином статусе", - заявил Гаспарян.
Он обратился также к генералам, офицерам и солдатам, отметив, что исключительной миссией ВС является обеспечение безопасности родины.
"Призываю вас продолжить вашу службу исключительно родине и народу во имя развития ВС, укрепления Армении и Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ)", - отметил Гаспарян.
Утром в среду правительство Армении выступило с заявлением, отметив, что Гаспарян с 10 марта считается освобожденным от должности вступившим в действие силой закона указом.
"Руководствуясь положениями закона о военной службе и статусе военнослужащего и Конституцией, премьер-министр 25 февраля направил президенту предложение об освобождении от должности начальника ГШ. 27 февраля в аппарат правительства поступили возражения президента, которые не были приняты премьером, о чем президент был уведомлен 28 февраля. Учитывая, что в установленные законом сроки президент не подписал предложенный премьером указ и не обратился в КС, принимая за основу часть 6 ст.35.1 закона о военной службе и статусе военнослужащего и часть 3 ст. 40 того же закона, Оник Гаспарян считается освобожденным от должности силой закона с 10 марта", - говорится в заявлении правительства.
После этого пресс-служба президента сообщила, что президент Армен Саркисян обратился в Конституционный суд с просьбой решить соответствие конституции закона "О военной службе и статусе военнослужащего".
"Обращение в КС обусловлено существующими проблемами в правоприменительной практике данного закона, которые стали очевидными в результате инициативы премьер-министра по освобождению от должности начальника ГШ ВС и последовавшими конституционными правовыми процессами", - сообщила пресс-служба президента.
Отмечается, решение КС может возыметь серьезнейшее влияние на уже принятые решения, на существующие и будущие процессы в контексте комментария закона.
Баку и Будапешт должны активизировать экономическое сотрудничество - президент Азербайджана
Алиев рассчитывает на «значительный прогресс» в ближайшие месяцы в переговорах с ЕС по новому соглашению о стратегическом партнерстве
В России надеются, что внутренние события в Армении не приведут к эскалации в Карабахе - замглавы МИД РФ
Промпроизводство в Азербайджане за январь-февраль сократилось на 4%
Капвложения в экономику Азербайджана в январе-феврале 2021г сократились на 32%
Доналоговая прибыль СК Xalq Sigorta в 2020г превысила 8 млн манатов
Число заражений COVID-19 в мире превысило 117,5 млн, число жертв - 2,6 млн - университет Хопкинса
Греция рассчитывает открыть границу для иностранных туристов после 14 мая
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Caspian Energy Club организовал «Online Business Tour» в агентство DOST
В Баку прошла онлайн-конференция между Музеем-квартирой Абдуллы Шаига и Музеем-заповедником «Тарханы»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам