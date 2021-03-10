Начальник Главного штаба ВС Армении Гаспарян назвал антиконституционным процесс его освобождения от должности - заявление

Начальник Главного штаба ВС Армении Оник Гаспарян считает антиконституционным заявление правительства и процесс его освобождения от должности.

"Сегодня на официальном сайте правительства было опубликовано заявление премьер-министра о том, что с сегодняшнего дня силой закона я считаюсь освобожденным от должности. Моя позиция неизменна - и опубликованное заявление, и весь процесс освобождения от должности являются антиконституционными", - говорится в заявлении Гаспаряна, распространенном пресс-службой ГШ ВС в среду.

По его словам, решение существующего кризиса, исходящее из интересов родины, "возможно обеспечить лишь исключительно в результате отставки премьер-министра республики и проведения досрочных парламентских выборов".

"С целью обеспечения и реализации требований Конституции, верховенства закона я обратился в Административный суд Армении. Я продолжу свою службу родине и армянскому народу в ином статусе", - заявил Гаспарян.

Он обратился также к генералам, офицерам и солдатам, отметив, что исключительной миссией ВС является обеспечение безопасности родины.

"Призываю вас продолжить вашу службу исключительно родине и народу во имя развития ВС, укрепления Армении и Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ)", - отметил Гаспарян.

Утром в среду правительство Армении выступило с заявлением, отметив, что Гаспарян с 10 марта считается освобожденным от должности вступившим в действие силой закона указом.

"Руководствуясь положениями закона о военной службе и статусе военнослужащего и Конституцией, премьер-министр 25 февраля направил президенту предложение об освобождении от должности начальника ГШ. 27 февраля в аппарат правительства поступили возражения президента, которые не были приняты премьером, о чем президент был уведомлен 28 февраля. Учитывая, что в установленные законом сроки президент не подписал предложенный премьером указ и не обратился в КС, принимая за основу часть 6 ст.35.1 закона о военной службе и статусе военнослужащего и часть 3 ст. 40 того же закона, Оник Гаспарян считается освобожденным от должности силой закона с 10 марта", - говорится в заявлении правительства.

После этого пресс-служба президента сообщила, что президент Армен Саркисян обратился в Конституционный суд с просьбой решить соответствие конституции закона "О военной службе и статусе военнослужащего".

"Обращение в КС обусловлено существующими проблемами в правоприменительной практике данного закона, которые стали очевидными в результате инициативы премьер-министра по освобождению от должности начальника ГШ ВС и последовавшими конституционными правовыми процессами", - сообщила пресс-служба президента.

Отмечается, решение КС может возыметь серьезнейшее влияние на уже принятые решения, на существующие и будущие процессы в контексте комментария закона.