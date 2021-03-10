Баку и Будапешт должны активизировать экономическое сотрудничество - президент Азербайджана

Баку и Будапешт должны работать в направлении усиления двусторонних торгово-экономических отношений, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Азербайджан и Венгрия, дружественные страны, должны активизировать торгово-экономическое сотрудничество», - сказал Алиев в среду во время встречи с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто, прошедшей в видеоформате.

Президент также призвал венгерские компании принять участие в развитии освобожденных от оккупации территорий в Карабахе.

«Особенно после освобождения наших оккупированных территорий есть много возможностей для восстановления. (…) Речь идет о территории более 10 тыс. квадратных километров, и мы хотим выполнять работу в сотрудничестве с нашими партнерами. (…) Я уверен, что у венгерских компаний также будет много возможностей работать с нами на освобожденных территориях», - подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что перспективы сотрудничества есть в таких сферах как АПК и технологий.

«В освобожденных районах мы планируем реализовать современные инфраструктурные и градостроительные проекты. Таким образом, объем работы огромен, и я уверен, что во время вашего визита вы подробно обсудите эти вопросы со своими коллегами», - добавил Алиев.

Х.Насирзаде