Баку и Будапешт должны активизировать экономическое сотрудничество - президент Азербайджана

Баку и Будапешт должны работать в направлении усиления двусторонних торгово-экономических отношений, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Азербайджан и Венгрия, дружественные страны, должны активизировать торгово-экономическое сотрудничество», - сказал Алиев в среду во время встречи с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто, прошедшей в видеоформате.
Президент также призвал венгерские компании принять участие в развитии освобожденных от оккупации территорий в Карабахе.
«Особенно после освобождения наших оккупированных территорий есть много возможностей для восстановления. (…) Речь идет о территории более 10 тыс. квадратных километров, и мы хотим выполнять работу в сотрудничестве с нашими партнерами. (…) Я уверен, что у венгерских компаний также будет много возможностей работать с нами на освобожденных территориях», - подчеркнул президент.
Глава государства также отметил, что перспективы сотрудничества есть в таких сферах как АПК и технологий.
«В освобожденных районах мы планируем реализовать современные инфраструктурные и градостроительные проекты. Таким образом, объем работы огромен, и я уверен, что во время вашего визита вы подробно обсудите эти вопросы со своими коллегами», - добавил Алиев.
Х.Насирзаде
Промпроизводство в Азербайджане за январь-февраль сократилось на 4%
Капвложения в экономику Азербайджана в январе-феврале 2021г сократились на 32%
Доналоговая прибыль СК Xalq Sigorta в 2020г превысила 8 млн манатов
Число заражений COVID-19 в мире превысило 117,5 млн, число жертв - 2,6 млн - университет Хопкинса
Греция рассчитывает открыть границу для иностранных туристов после 14 мая
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
В Эстонии временно приостановили использование вакцины AstraZeneca
Больницы на палестинских территориях переполнены пациентами с COVID-19
Начальник Главного штаба ВС Армении Гаспарян назвал антиконституционным процесс его освобождения от должности - заявление
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Caspian Energy Club организовал «Online Business Tour» в агентство DOST
В Баку прошла онлайн-конференция между Музеем-квартирой Абдуллы Шаига и Музеем-заповедником «Тарханы»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам