Безработица в ОЭСР в январе осталась на уровне 6,8%, на 1,6 п.п. выше докоронавирусного уровня

Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в январе 2021 года осталась на уровне 6,8%, как и в предыдущем месяце, свидетельствуют опубликованные в среду данные.
Это на 1,6 процентного пункта (п.п.) превышает показатель за февраль 2020 года, то есть до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, ударившей по рынку труда.
Количество безработных в странах ОЭСР в позапрошлом месяце сократилось до 44,694 млн.
Безработица среди женщин снизилась на 0,1 п.п. - до 7%, среди мужчин - осталась на уровне 6,6%. Показатель среди молодежи (возраст от 15 до 24 лет) снизился на 0,2 п.п. - до 14%.
В еврозоне безработица в январе осталась на уровне 8,1%, как и месяцем ранее, в Европейском союзе - 7,3%. Среди стран региона самый значительный спад был зафиксирован в Бельгии, Нидерландах и Испании - на 0,2 и более п.п. Между тем в Венгрии, Латвии, Литве, Португалии и Словакии безработица выросла на 0,2 и более п.п.
В США она снизилась в позапрошлом месяце на 0,4 п.п., до 6,3%, в Канаде - выросла на 0,6 п.п., до 9,4%. Предварительные данные за февраль 2021 года указывают на снижение безработицы в США на 0,1 п.п., до 6,2%, отмечается в сообщении.
Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.
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