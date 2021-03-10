Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0198 RUR   0.023 GBR   2.3575 TRY   0.2229

Цена на нефть

09.03 $/bbl   WTI 64.01 -1.04 Brent 67.52 -0.72

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 10.03.2021 17:20

Безработица в ОЭСР в январе осталась на уровне 6,8%, на 1,6 п.п. выше докоронавирусного уровня

Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в январе 2021 года осталась на уровне 6,8%, как и в предыдущем месяце, свидетельствуют опубликованные в среду данные.

Это на 1,6 процентного пункта (п.п.) превышает показатель за февраль 2020 года, то есть до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, ударившей по рынку труда.

Количество безработных в странах ОЭСР в позапрошлом месяце сократилось до 44,694 млн.

Безработица среди женщин снизилась на 0,1 п.п. - до 7%, среди мужчин - осталась на уровне 6,6%. Показатель среди молодежи (возраст от 15 до 24 лет) снизился на 0,2 п.п. - до 14%.

В еврозоне безработица в январе осталась на уровне 8,1%, как и месяцем ранее, в Европейском союзе - 7,3%. Среди стран региона самый значительный спад был зафиксирован в Бельгии, Нидерландах и Испании - на 0,2 и более п.п. Между тем в Венгрии, Латвии, Литве, Португалии и Словакии безработица выросла на 0,2 и более п.п.

В США она снизилась в позапрошлом месяце на 0,4 п.п., до 6,3%, в Канаде - выросла на 0,6 п.п., до 9,4%. Предварительные данные за февраль 2021 года указывают на снижение безработицы в США на 0,1 п.п., до 6,2%, отмечается в сообщении.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ОЭСР, БЕЗРАБОТИЦА


Похожие новости


Коронавирус уже нанес больший ущерб, чем глобальный кризис 2008 года - ОЭСР Внешняя торговля стран G20 в IV квартале продолжила снижение - ОЭСР ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2019г до 3,2% с 3,3% Долг нефинансовых компаний мира достиг рекорда в конце 2018г, риски усиливаются - ОЭСР Внешняя торговля стран G20 во II квартале сократилась впервые за 2 года Безработица в странах ОЭСР в апреле снизилась до 5,3%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]