Парламент Ливии утвердил переходное правительство

Парламент Ливии в среду проголосовал за утверждение правительства национального согласия во главе с премьер-министром Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".
Телеканал отмечает, что это самая многообещающая возможность разрешения ливийского конфликта за годы.
Правительство должно будет руководить страной до выборов, намеченных на декабрь 2021 года. Его лидеров избрали делегаты противоборствующих сторон в Ливии на встрече в Женеве в феврале. Президентский совет возглавил ливийский дипломат Мухаммед Юнис Манфи, пользующийся поддержкой на востоке страны, а премьер-министром стал влиятельный предприниматель-миллиардер из Мисраты Абдель Хамид Мухаммед Дбейба, поддерживаемый на западе Ливии.
В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи правительство национального согласия и временный кабинет, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.
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