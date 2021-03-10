Иран грозит принять дополнительные шаги по сокращению своих обязательств по СВПД в случае сохранения американских санкций

Тегеран в ближайшем будущем еще больше сократит свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действия (СВПД), если США не отменят антииранские санкции, сообщил в среду иранский официальный представитель англоязычному телеканалу Press TV.
"Пустословие и поверхностные действия Америки неприемлемы для Ирана. Страна примет только полную и проверяемую отмену санкций", - сказал чиновник, пожелавший остаться неназванным.
"Если санкции не будут отменены, Иран в самое ближайшее время примет дополнительные шаги по сокращению своих обязательств в рамках иранской ядерной сделки", - отметил иранский представитель.
Иран в мае 2019 года - через год после выхода из СВПД США - объявил о поэтапном сокращении своих обязательств до тех пор, пока не будут отменены американские санкции и пока европейские участники сделки не начнут выполнять свои обещания экономически заинтересовать Тегеран в соблюдении ее положений.
К настоящему времени Иран предпринял целый ряд шагов по восстановлению атомной программы, включая существенное повышение уровня обогащения урана, запуск центрифуг нового поколения, приостановку соблюдения дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, который предусматривает внезапные инспекции ядерных объектов.
Новая администрация США выразила готовность вернуться в СВПД, если Иран в полном объеме будет соблюдать условия сделки. Тегеран же заявил, что первый шаг должен сделать Вашингтон.
Иранский официальный представитель заявил в среду, что Тегеран "не будет вступать в официальные или не официальные переговоры с США, пока те не отменят санкции".
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