В Азербайджане суточный прирост случаев COVID-19, скончались 7 человек

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 515 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 237,775 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 297 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 7 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 257.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 230,116 тыс. человек (+201 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 4 тыс. 402 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 462 тестов на коронавирус (накануне 5 152 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 671,613 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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