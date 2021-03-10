Пашинян сообщил, что встретился с командующим составом Вооруженных сил Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил министерство обороны республики.

"Сегодня я встретился с командующим составом Вооруженных сил", - написал Пашинян на своей странице в "Фейсбуке", сопроводив запись видеокадрами.

Другие подробности не приводятся.