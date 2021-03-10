В Карабахе с 10 ноября жертвами подрыва на минах стали 10 мирных граждан Азербайджана - Генпрокуратура

В Карабахе с 10 ноября в результате подрыва на минах погибли 10 мирных граждан Азербайджана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Генеральной прокуратуре
«Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских», - подчеркнули в ведомстве.
Р.Ахмедов
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