В Карабахе с 10 ноября жертвами подрыва на минах стали 10 мирных граждан Азербайджана - Генпрокуратура

В Карабахе с 10 ноября в результате подрыва на минах погибли 10 мирных граждан Азербайджана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Генеральной прокуратуре

«Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских», - подчеркнули в ведомстве.

Р.Ахмедов