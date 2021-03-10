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Карабахский конфликт 10.03.2021 17:08

В Карабахе с 10 ноября жертвами подрыва на минах стали 10 мирных граждан Азербайджана - Генпрокуратура

В Карабахе с 10 ноября в результате подрыва на минах погибли 10 мирных граждан Азербайджана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Генеральной прокуратуре

«Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских», - подчеркнули в ведомстве.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАРАБАХ, МИНЫ, ПОДРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]