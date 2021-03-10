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Дальнее зарубежье 10.03.2021 22:21

Премьер Израиля посетит ОАЭ с первым официальным визитом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 11 марта посетит ОАЭ с первым официальным визитом, сообщили в среду израильские СМИ.

Глава израильского правительства встретится с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Поездка неоднократно откладывалась, последний раз в феврале из-за карантинных ограничений.

Нетаньяху станет первым израильским премьером, совершившим визит в ОАЭ.

Израиль и ОАЭ подписали соглашение о нормализации отношений на церемонии, состоявшейся в Белом доме 15 сентября 2020 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]