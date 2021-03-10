Премьер Израиля посетит ОАЭ с первым официальным визитом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 11 марта посетит ОАЭ с первым официальным визитом, сообщили в среду израильские СМИ.
Глава израильского правительства встретится с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Поездка неоднократно откладывалась, последний раз в феврале из-за карантинных ограничений.
Нетаньяху станет первым израильским премьером, совершившим визит в ОАЭ.
Израиль и ОАЭ подписали соглашение о нормализации отношений на церемонии, состоявшейся в Белом доме 15 сентября 2020 года.
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