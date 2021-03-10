Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт началу строительства III блока АЭС "Аккую".
Церемония заливки "первого бетона", символизирующего начало строительства, проходит в среду в режиме видеоконференции.
АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар". Стоимость проекта строительства АЭС составляет около $22 млрд.
Заливка первого бетона под блок N1 АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 г. Передача первого блока в эксплуатацию намечена на 2023 г., когда будет отмечаться 100-летие Турецкой республики. Заливка первого бетона под блок N2 АЭС "Аккую" состоялась в конце июня 2020 г. Сообщалось, что строительная лицензия на блок N4 ожидается осенью 2021 г.
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