Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт началу строительства III блока АЭС "Аккую".

Церемония заливки "первого бетона", символизирующего начало строительства, проходит в среду в режиме видеоконференции.

АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар". Стоимость проекта строительства АЭС составляет около $22 млрд.

Заливка первого бетона под блок N1 АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 г. Передача первого блока в эксплуатацию намечена на 2023 г., когда будет отмечаться 100-летие Турецкой республики. Заливка первого бетона под блок N2 АЭС "Аккую" состоялась в конце июня 2020 г. Сообщалось, что строительная лицензия на блок N4 ожидается осенью 2021 г.