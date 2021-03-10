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ТЭК 10.03.2021 17:25

РФ и Турция дали старт началу строительства III блока АЭС "Аккую"

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт началу строительства III блока АЭС "Аккую".

Церемония заливки "первого бетона", символизирующего начало строительства, проходит в среду в режиме видеоконференции.

АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар". Стоимость проекта строительства АЭС составляет около $22 млрд.

Заливка первого бетона под блок N1 АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 г. Передача первого блока в эксплуатацию намечена на 2023 г., когда будет отмечаться 100-летие Турецкой республики. Заливка первого бетона под блок N2 АЭС "Аккую" состоялась в конце июня 2020 г. Сообщалось, что строительная лицензия на блок N4 ожидается осенью 2021 г.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АЭС, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]