Внешний госдолг Азербайджана по итогам 2020г составил 20,7% ВВП

Прямой и гарантированный внешний госдолг Азербайджана по итогам 2020 года составил $8 млрд 821,5 млн, что на 3% меньше показателя на конец 2019 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«Из этой суммы $5 млрд 289,6 млн пришлись на прямые государственные заимствования, $2 млрд 810,8 млн – на государственные ценные бумаги в иностранной валюте, $721,1 млн – на условные обязательства», - отметили в правительстве.
В 2020 году на обслуживание внешнего госдолга было направлено $1 млрд 85,1 млн, из которых $816,4 млн - на погашение основного долга, $268,7 млн – на процентные выплаты.
В целом, на 1 января 2021 года внешний госдолг Азербайджана составил 20,7% ВВП.
На душу населения внешний долг составляет $871,8.
А. Мамедов
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