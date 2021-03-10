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Макроэкономика 10.03.2021 17:27

Внешний госдолг Азербайджана по итогам 2020г составил 20,7% ВВП

Прямой и гарантированный внешний госдолг Азербайджана по итогам 2020 года составил $8 млрд 821,5 млн, что на 3% меньше показателя на конец 2019 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Из этой суммы $5 млрд 289,6 млн пришлись на прямые государственные заимствования, $2 млрд 810,8 млн – на государственные ценные бумаги в иностранной валюте, $721,1 млн – на условные обязательства», - отметили в правительстве.

В 2020 году на обслуживание внешнего госдолга было направлено $1 млрд 85,1 млн, из которых $816,4 млн - на погашение основного долга, $268,7 млн – на процентные выплаты.

В целом, на 1 января 2021 года внешний госдолг Азербайджана составил 20,7% ВВП.

На душу населения внешний долг составляет $871,8.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ДОЛГ, ВНЕШНИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]