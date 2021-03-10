Оппозиция рассчитывает, что новые выборы в Белоруссии пройдут осенью

Белорусская оппозиция рассчитывает, что новые выборы в республике состоятся уже осенью этого года, заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в телефонном разговоре с советником госдепартамента США Дереком Шоле.
"Тихановская подчеркнула, что целью демократических сил Беларуси являются новые свободные и честные выборы уже осенью этого года. Важно также остановить насилие, освободить политзаключённых и вернуть людям право выбирать. Достижение этих целей возможно через диалог с белорусским обществом", - говорится в сообщении в телеграм-канале лидера белорусской оппозиции в среду.
Кроме того, в разговоре обсуждался планируемый визит Тихановской в США.
В телефонном разговоре с Шоле Тихановская рассказала "о последних судах против журналистов и активистов Беларуси, атаке на правозащитный центр "Вясна" и преследовании местных лидеров, сообщила о последних репрессивных кампаниях против журналистов, активистов, бизнесменов".
В сообщении также сказано, что "Тихановская обсудила с Шоле реализацию Акта о демократии, возобновление и расширение санкций США против режима Лукашенко, организацию переговоров на платформе ОБСЕ". "Тихановская призвала США и все международное сообщество действовать быстро и слаженно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это второй официальный контакт Тихановской с представителями новой администрации США.
Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место.
Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции носят локальный характер.
В Карабахе с 10 ноября жертвами подрыва на минах стали 10 мирных граждан Азербайджана - Генпрокуратура
Азербайджан в 2020 году произвел продукции оборонного назначения на $217 млн
Байрамов и Сийярто детально обсудили участие компаний из Венгрии в восстановлении Карабаха
Экспорт продукции АПК РФ в 2020г впервые превысил ее импорт
Норникель полностью погасил 146 млрд рублей ущерба от разлива топлива в Норильске
Власти Саудовской Аравии обещают защитить нефтяную промышленность от атак из-за границы
Увеличение занятости женщин добавит $20 трлн к мировому ВВП к 2050г - исследование
Мексиканский президент раскритиковал систему распределения вакцин COVAX
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Caspian Energy Club организовал «Online Business Tour» в агентство DOST
В Баку прошла онлайн-конференция между Музеем-квартирой Абдуллы Шаига и Музеем-заповедником «Тарханы»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам