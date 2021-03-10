Оппозиция рассчитывает, что новые выборы в Белоруссии пройдут осенью

Белорусская оппозиция рассчитывает, что новые выборы в республике состоятся уже осенью этого года, заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в телефонном разговоре с советником госдепартамента США Дереком Шоле.

"Тихановская подчеркнула, что целью демократических сил Беларуси являются новые свободные и честные выборы уже осенью этого года. Важно также остановить насилие, освободить политзаключённых и вернуть людям право выбирать. Достижение этих целей возможно через диалог с белорусским обществом", - говорится в сообщении в телеграм-канале лидера белорусской оппозиции в среду.

Кроме того, в разговоре обсуждался планируемый визит Тихановской в США.

В телефонном разговоре с Шоле Тихановская рассказала "о последних судах против журналистов и активистов Беларуси, атаке на правозащитный центр "Вясна" и преследовании местных лидеров, сообщила о последних репрессивных кампаниях против журналистов, активистов, бизнесменов".

В сообщении также сказано, что "Тихановская обсудила с Шоле реализацию Акта о демократии, возобновление и расширение санкций США против режима Лукашенко, организацию переговоров на платформе ОБСЕ". "Тихановская призвала США и все международное сообщество действовать быстро и слаженно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это второй официальный контакт Тихановской с представителями новой администрации США.

Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции носят локальный характер.