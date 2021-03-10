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АПК 10.03.2021 23:05

Экспорт продукции АПК РФ в 2020г впервые превысил ее импорт

Экспорт продукции АПК из России по итогам 2020 года впервые превысил объем ее импорта, сообщила замглавы Минсельхоза Оксана Лут.

"У нас в 2013 году импорт составлял $43 млрд, по прошлому году мы импортировали продукции АПК на $29,8 млрд. И, соответственно, у нас 2020 год - это первый год с положительным внешнеторговым сальдо, когда у нас экспорт продукции АПК превысил импорт продукции АПК. Это впервые за новую историю", - сказала она, выступая на парламентских слушаниях комитета по аграрным вопросам.

По данным центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ, экспорт продукции АПК из России в 2020 году составил $30,7 млрд, что на 20% больше, чем в 2019 году.

Рост продемонстрировали все основные группы товаров, за исключением рыбы и морепродуктов, стоимость поставок которых сократилась на 2,1%. Отгрузки зерна в денежном выражении увеличились на 29%, масложировой продукции - на 22%, мяса - на 49%, молочных продуктов - на 11%, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 13%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АПК, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]