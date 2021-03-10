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ТЭК 10.03.2021 19:01

Спрос на нефть в 2021г может восстановиться на 5,5 млн б/с, а запасы могут снизиться до среднего пятилетнего значения - Новак

Спрос на нефть в 2021 года может восстановиться на 5,5 млн б/с, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

"В настоящее время рынок (нефти - ИФ) находится в более стабильной ситуации, в том числе благодаря сделке ОПЕК+. Спрос постепенно восстанавливается. В прошлом году он падал в целом в мире на 20-22 млн б/с. За это время он восстановился примерно на 15-17 млн б/с. И в этом году мы ожидаем, что общее восстановление спроса будет где-то 5,5 млн б/с. Окончательное восстановление докризисного спроса ожидается в 2022 году", - доложил Новак.

"На рынке в текущее время существует дефицит, что позволяет снижать накопленные остатки запасов. И мы ожидаем, что уже в этом году запасы нефти снизятся до среднего 5-летнего значения", - добавил он.

Путин поинтересовался, во сколько сейчас оценивается дефицит нефти и когда может наступить равновесие на рынке.

Новак ответил, что дефицит нефти сейчас составляет примерно 1-2 млн б/с. "Если еще будет дефицит на рынке 1-2 млн б/с, это примерно получается от 70 до 140 дней - уровень, когда мы сможем достичь среднего пятилетнего значения. Тогда считается, что рынок восстановился. При том, что не нужно будет сохранять дефицит, а нужно сохранять баланс спроса и предложения и по мере роста спроса таргетировать предложение", - пояснил вице-премьер.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, РЫНОК, СОСТОЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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