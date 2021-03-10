ФНБ в 2021г получит дополнительно около 2,5 трлн руб. при цене на нефть в $60/барр. - Новак

Фонд национального благосостояния в 2021 году получит дополнительно около 2,5 трлн рублей при цене на нефть $60/барр., сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Мы отмечаем рост цен. Если в прошлом году цены падали до $20/барр (в апреле прошлого года), в этом году цена марки Brent уже превышает $65, текущая цена сегодня $67/барр. Средняя цена с начала года - около $60. При таких ценах мы ожидаем, что дополнительные поступления в ФНБ могут составить в 2021 году около 2,5 трлн рублей при среднегодовых ценах в $60/барр", - сказал Новак.