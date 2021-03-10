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ТЭК 10.03.2021 19:24

ФНБ в 2021г получит дополнительно около 2,5 трлн руб. при цене на нефть в $60/барр. - Новак

Фонд национального благосостояния в 2021 году получит дополнительно около 2,5 трлн рублей при цене на нефть $60/барр., сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Мы отмечаем рост цен. Если в прошлом году цены падали до $20/барр (в апреле прошлого года), в этом году цена марки Brent уже превышает $65, текущая цена сегодня $67/барр. Средняя цена с начала года - около $60. При таких ценах мы ожидаем, что дополнительные поступления в ФНБ могут составить в 2021 году около 2,5 трлн рублей при среднегодовых ценах в $60/барр", - сказал Новак.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ФНБ, ПОСТУПЛЕНИЯ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]