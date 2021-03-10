Власти Саудовской Аравии обещают защитить нефтяную промышленность от атак из-за границы

Саудовская Аравия примет меры для защиты нефтяных объектов от атак извне, заявил глава МИД королевства Фейсал Бен Фархан Аль Сауд на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Королевство примет необходимые сдерживающие меры для обороны ее национальных производственных мощностей", - приводит слова министра ливанское издание "Дейли стар".

Глава МИД также заявил, что международное сообщество, старающееся урегулировать конфликт в Йемене, должно принимать во внимание Иран, который поставляет повстанцам-хуситам современное оружие, включая баллистические ракеты и ударные беспилотники. Министр добавил, что приоритетом остается достижение соглашения о постоянном режиме прекращения огня в Йемене.

"Дейли стар" напоминает, что в минувшее воскресенье территория королевства подверглась атаке ракет и беспилотников, под удар попал город Рас-Таннура - важнейший нефтяной порт и конечный пункт нефтепроводов, перекачивающих нефть, добытую на месторождениях Персидского залива. Саудовские власти впоследствии заявили, что атака была отбита без жертв и существенных разрушений.

С 2014 года в Йемене продолжается противостояние между хуситами и коалицией во главе с Саудовской Аравией, которая поддерживает президента Йемена Абда Раббо Мансура Хади. Из-за конфликта одна из беднейших арабских стран оказалась в ситуации гуманитарной катастрофы.