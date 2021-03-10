Пашинян призвал командный состав армии Армении к несению службы в обычном режиме после смены начальника главного штаба вооруженных сил

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал командный состав Вооруженных сил республики продолжить выполнять обязанности по обеспечению безопасности и территориальной целостности страны.
"Вы знаете, что с сегодняшнего дня генерал-полковник Оник Гаспарян силой закона освобожден от должности начальника главного штаба вооруженных сил. Хочу поблагодарить господина Гаспаряна за его заслуги перед Арменией не только в период, когда он возглавлял главный штаб, но и за всю осознанную жизнь, которую он провел в армии. Президенту Армении я направил ходатайство о назначении на должность начальника штаба генерал-лейтенанта Артака Давтяна. Хочу попросить всех присутствующих продолжить свою службу в качестве генералов, офицеров, в качестве органа, являющегося гарантом безопасности и территориальной целостности Армении. Я верю в вас, и ваши заслуги неоценимы", - сказал Пашинян, которого процитировала в среду пресс-служба правительства.
Пашинян посетил министерство обороны Армении.
В своем обращении премьер указал, что Армения переживает трудные времена.
"Хочу подчеркнуть, что мы вместе продолжаем нести общую ответственность и, уверен, будем нести ее с честью. Мы вместе должны суметь обсудить, проанализировать и ответить на ряд вопросов, сформировать наше видение о будущем вооруженных сил. Уверен, что мы вместе сумеем преодолеть все испытания", - заявил Пашинян.
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