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Все больше американцев считают КНР, а не РФ, главной угрозой для США - опрос

Число американцев, считающих Россию главной угрозой для США, сократилось почти в два раза с 2018 года, при этом все больше жителей страны видят главную опасность со стороны Пекина, свидетельствуют данные опроса Института Рональда Рейгана.

"Более трети американцев (37%) считают Китай страной, представляющей самую большую угрозу для Соединенных Штатов, по сравнению с 21% в 2018 году", - говорится в составленном институтом заключении по итогам опроса, касающегося национальной обороны страны.

"За тот же период число американцев, считающих Россию самой большой угрозой, снизилось с 30% до 16%", - подчеркивается в документе.

По данным опроса, такая тенденция наблюдается в основном за счет республиканцев и независимых политических сил - 55% и 39% соответственно ставят Китай главной угрозой США. За Китаем, по мнению республиканцев, по степени угрозы идет КНДР (12%), Иран (10%), а уже потом Россия (6%).

В документе отмечается, что демократы, напротив, главной угрозой считают Россию (28%), а Китай ставят на второе место по опасности для Вашингтона (20%).

Согласно выводам на основе результата опроса, американцы "обеспокоены кибератаками как на персональные компьютеры и аккаунты, так и на правительственные компьютеры".

"В сущности все больше американцев (27%) говорят о кибератаках как об основной проблеме, связанной с Россией (...) В целом 82% американцев в той или иной степени обеспокоены российскими кибератаками", - говорится в документе.

При этом большинство американцев (75%) имеют неблагоприятное мнение относительно "китайской политической системы и Коммунистической партии Китая". Около 85% американцев обеспокоены ситуацией с нарушениями прав человека в Китае, а более 70% хотят, чтобы США поддержали "продемократическое движение в Гонконге, даже если это злит Китай".

Что касается России, большинство жителей США (77%) обеспокоены "отравлением лидеров оппозиции и подавлением инакомыслия" в стране.

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Тэги: США, КИТАЙ, РОССИЯ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]