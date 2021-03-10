Все больше американцев считают КНР, а не РФ, главной угрозой для США - опрос

Число американцев, считающих Россию главной угрозой для США, сократилось почти в два раза с 2018 года, при этом все больше жителей страны видят главную опасность со стороны Пекина, свидетельствуют данные опроса Института Рональда Рейгана.

"Более трети американцев (37%) считают Китай страной, представляющей самую большую угрозу для Соединенных Штатов, по сравнению с 21% в 2018 году", - говорится в составленном институтом заключении по итогам опроса, касающегося национальной обороны страны.

"За тот же период число американцев, считающих Россию самой большой угрозой, снизилось с 30% до 16%", - подчеркивается в документе.

По данным опроса, такая тенденция наблюдается в основном за счет республиканцев и независимых политических сил - 55% и 39% соответственно ставят Китай главной угрозой США. За Китаем, по мнению республиканцев, по степени угрозы идет КНДР (12%), Иран (10%), а уже потом Россия (6%).

В документе отмечается, что демократы, напротив, главной угрозой считают Россию (28%), а Китай ставят на второе место по опасности для Вашингтона (20%).

Согласно выводам на основе результата опроса, американцы "обеспокоены кибератаками как на персональные компьютеры и аккаунты, так и на правительственные компьютеры".

"В сущности все больше американцев (27%) говорят о кибератаках как об основной проблеме, связанной с Россией (...) В целом 82% американцев в той или иной степени обеспокоены российскими кибератаками", - говорится в документе.

При этом большинство американцев (75%) имеют неблагоприятное мнение относительно "китайской политической системы и Коммунистической партии Китая". Около 85% американцев обеспокоены ситуацией с нарушениями прав человека в Китае, а более 70% хотят, чтобы США поддержали "продемократическое движение в Гонконге, даже если это злит Китай".

Что касается России, большинство жителей США (77%) обеспокоены "отравлением лидеров оппозиции и подавлением инакомыслия" в стране.