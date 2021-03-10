Чавушоглу и Лавров обсудили Карабах

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым отношения между Анкарой и Москвой, а также ситуацию в Карабахе, Ливии и Сирии.
"Обсудили с министром иностранных дел России Лавровым наши отношения и последние события в Нагорном Карабахе, Ливии и Сирии", - написал Чавушоглу в своем твиттере.
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