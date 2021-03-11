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Дальнее зарубежье 11.03.2021 09:54

Россия в последние годы активизировалась на Кубе, считает Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает нужным внимательно следить за действиями РФ на Кубе и в Венесуэле.

"Мы видим это (активность РФ - ИФ) в Венесуэле. Мы стали свидетелями, я думаю, возрождения российского присутствия и активности на Кубе в последние несколько лет. Мы очень внимательно относимся к этому", - сказал Блинкен в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам.

Госсекретарь так ответил на вопрос конгрессмена, предположившего, что Россия, взаимодействуя с Кубой и Венесуэлой, пытается дестабилизировать Латинскую Америку.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, КУБА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]