Консультации США и КНР на Аляске - возможность для обсуждения ряда проблем, а не стратегический диалог - Блинкен

Встреча представителей Вашингтона и Пекина на Аляске представляет возможность для обсуждения вопросов, беспокоящих США, а также касающихся двустороннего сотрудничества, но она не представляет собой стратегический диалог, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Это не стратегический диалог", - заявил Блинкен, выступая в комитете Палаты представителей по иностранным делам.
"Это важная возможность для нас изложить предельно откровенно нашу обеспокоенность действиями и поведением Пекина, которые представляют трудности для безопасности, процветания и ценностей как для США, так и для наших партнеров и союзников. Так что мы намерены поднять и поднимем вопросы, которые нас беспокоят", - подчеркнул глава госдепа США.
Он отметил, что в ходе встречи стороны "также изучат перспективы сотрудничества и поговорят о конкуренции", которая имеет место с Китаем.
По его словам, "на данный момент нет намерений" для какого-либо взаимодействия. Он подчеркнул, что взаимодействие, если это и последует, то оно должно проходить в случае ощутимого прогресса и ощутимых результатов в свете проблем, которые беспокоят США.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 18 марта встретятся для консультаций с Ян Цзечи - членом политбюро ЦК Компартии Китая, курирующим вопросы внешней политики, и с главой МИД КНР Ван И.
"Госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан встретятся 18 марта в Анкоридже, Аляска, с главой Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и с членом Госсовета КНР Ван И", - говорится в заявлении Госдепа.
Отмечается, что стороны обсудят целый спектр вопросов.
При этом в Госдепе указали, что эти переговоры последуют после поездки Блинкена к "ближайшим региональным союзникам" США - в Японию и Южную Корею.
Между тем, речь идет о первых непосредственных контактах между столь высокопоставленными представителями обеих стран при администрации президента США Джо Байдена.
Ранее в марте Блинкен заявлял, что главным приоритетом США на мировой арене является противостояние с Китаем, а не с Россией или Ираном.
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