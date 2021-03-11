Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0198 RUR   0.023 GBR   2.3575 TRY   0.2229

Цена на нефть

10.03 $/bbl   WTI 64.44 0.43 Brent 67.90 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.03.2021 09:42

Консультации США и КНР на Аляске - возможность для обсуждения ряда проблем, а не стратегический диалог - Блинкен

Встреча представителей Вашингтона и Пекина на Аляске представляет возможность для обсуждения вопросов, беспокоящих США, а также касающихся двустороннего сотрудничества, но она не представляет собой стратегический диалог, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Это не стратегический диалог", - заявил Блинкен, выступая в комитете Палаты представителей по иностранным делам.

"Это важная возможность для нас изложить предельно откровенно нашу обеспокоенность действиями и поведением Пекина, которые представляют трудности для безопасности, процветания и ценностей как для США, так и для наших партнеров и союзников. Так что мы намерены поднять и поднимем вопросы, которые нас беспокоят", - подчеркнул глава госдепа США.

Он отметил, что в ходе встречи стороны "также изучат перспективы сотрудничества и поговорят о конкуренции", которая имеет место с Китаем.

По его словам, "на данный момент нет намерений" для какого-либо взаимодействия. Он подчеркнул, что взаимодействие, если это и последует, то оно должно проходить в случае ощутимого прогресса и ощутимых результатов в свете проблем, которые беспокоят США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 18 марта встретятся для консультаций с Ян Цзечи - членом политбюро ЦК Компартии Китая, курирующим вопросы внешней политики, и с главой МИД КНР Ван И.

"Госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан встретятся 18 марта в Анкоридже, Аляска, с главой Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и с членом Госсовета КНР Ван И", - говорится в заявлении Госдепа.

Отмечается, что стороны обсудят целый спектр вопросов.

При этом в Госдепе указали, что эти переговоры последуют после поездки Блинкена к "ближайшим региональным союзникам" США - в Японию и Южную Корею.

Между тем, речь идет о первых непосредственных контактах между столь высокопоставленными представителями обеих стран при администрации президента США Джо Байдена.

Ранее в марте Блинкен заявлял, что главным приоритетом США на мировой арене является противостояние с Китаем, а не с Россией или Ираном.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, ВСТРЕЧА, ЦЕЛЬ


Похожие новости


Все больше американцев считают КНР, а не РФ, главной угрозой для США - опрос Девять из десяти американцев считают Китай соперником или врагом США - опрос Хакеры из Китая использовали уязвимости в Exchange Server для получения данных американских компаний и ведомств - Microsoft Трамп распорядился снизить закупки китайских товаров - чиновник американской администрации Госдеп вводит визовые ограничения для руководителей ряда госкомпаний и представителей компартии КНР МИД КНР назвал безосновательной ложью заявления замсоветника президента США по нацбезопасности о происхождении коронавируса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]