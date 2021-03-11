В Эстонии вступают в силу строгие COVID-ограничения

В Эстонии в четверг вступают в силу разработанные правительством строгие ограничения в связи с активным распространением коронавируса.

"Ограничения будут действовать не меньше месяца, то есть с 11 марта по 11 апреля. Целью ограничений являются уменьшить контакты между людьми, взять под контроль распространение коронавируса в Эстонии и обеспечить дееспособность эстонской системы здравоохранения", - сообщила в среду пресс-служба правительства.

Так, с 11 марта в публичных местах вне помещений разрешено передвигаться максимум вдвоем, соблюдая с другими окружающими дистанцию не менее двух метров.

На дистанционное обучение должны перейти также ученики 1-4 классов (ранее на "удаленке" учились только школьники и гимназисты старших классов - ИФ). Кроме того к контактному обучению не допускаются ученики, сдающие выпускные экзамены в основной школе и государственные экзамены в гимназии.

Правительство настоятельно советует без крайней необходимости не водить детей в детский сад.

Запрещаются занятия спортом, тренировки, молодежная работа, деятельность и образование по интересам, дополнительное образование и повышение квалификации в помещениях и вне их.

До 11 апреля закрываются предназначенные для публичного использования бани, СПА, водные центры и бассейны.

Закрываются для посетителей все публичные помещения. Это касается театров, кино, музеев, выставочных залов, конференций, а также детских игровых комнат, кегельбанов и бильярдных, ночных клубов, казино и т.п.

Заведениям общепита разрешено продавать еду только навынос.

С 11 марта могут оставаться открытыми только магазины, продающие товары первой необходимости, то есть продуктовые, аптеки, магазины, продающие вспомогательные средства и медицинские приборы, представительства телекоммуникационных фирм, оптики, зоомагазины и заправочные станции.

Помимо введенных ограничений правительство также настоятельно рекомендует не проводить частных праздников и свести к минимуму контакты с другими людьми. Если встреча крайне необходима, не следует встречаться больше, чем вшестером.

По данным департамента здоровья, кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1361,7 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,3% от общего количества сделанных тестов. Это один из самых высоких показателей в Европейском союзе.