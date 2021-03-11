Глава Госдепа обеспокоен дезинформацией о вакцинах от COVID-19

Ряд стран мира, в том числе Россия, занимаются дезинформацией по теме вакцин от коронавируса COVID-19, и это опасно для всего мира, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
"Как и вы, мы обеспокоены дезинформацией, в том числе российской, по теме вакцин", - заявил он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Блинкен таким образом прокомментировал мнение одного из членов комитета о том, что соперники США якобы занимаются распространением ложных сведений о западных вакцинах.
"Такие действия неправильны и очень опасны", - добавил Блинкен. По его словам, все страны должны быть заинтересованы в успехе кампании по вакцинации от коронавируса. Госсекретарь заверил, что его ведомство готово "противостоять этим попыткам" дезинформации.
Говоря в целом о противостоянии дезинформации по любым темам, Блинкен подчеркнул, что Госдепу требуется "дополнительные ресурсы и поддержка".
Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции планирует посетить Азербайджан и Армению
В Карабахе с 10 ноября жертвами подрыва на минах стали 10 мирных граждан Азербайджана - Генпрокуратура
Азербайджан в 2020 году произвел продукции оборонного назначения на $217 млн
Инвестиции резидентов в проекты в промзонах Азербайджана превысили $3,6 млрд
Азербайджан и Иран планируют подписать соглашение о преференциальной торговле
Тесты на COVID-19 могут быть ложноотрицательными из-за отсутствия у больных вируса в носоглотке
Черногория просит срочной помощи у ЕС и НАТО для борьбы с COVID-19
Увеличение занятости женщин добавит $20 трлн к мировому ВВП к 2050г - исследование
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Caspian Energy Club организовал «Online Business Tour» в агентство DOST
В Баку прошла онлайн-конференция между Музеем-квартирой Абдуллы Шаига и Музеем-заповедником «Тарханы»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам