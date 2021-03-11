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Дальнее зарубежье 11.03.2021 10:33

Глава Госдепа обеспокоен дезинформацией о вакцинах от COVID-19

Ряд стран мира, в том числе Россия, занимаются дезинформацией по теме вакцин от коронавируса COVID-19, и это опасно для всего мира, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

"Как и вы, мы обеспокоены дезинформацией, в том числе российской, по теме вакцин", - заявил он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Блинкен таким образом прокомментировал мнение одного из членов комитета о том, что соперники США якобы занимаются распространением ложных сведений о западных вакцинах.

"Такие действия неправильны и очень опасны", - добавил Блинкен. По его словам, все страны должны быть заинтересованы в успехе кампании по вакцинации от коронавируса. Госсекретарь заверил, что его ведомство готово "противостоять этим попыткам" дезинформации.

Говоря в целом о противостоянии дезинформации по любым темам, Блинкен подчеркнул, что Госдепу требуется "дополнительные ресурсы и поддержка".

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Тэги: США, ВАКЦИНЫ, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]