Глава Госдепа обеспокоен дезинформацией о вакцинах от COVID-19

Ряд стран мира, в том числе Россия, занимаются дезинформацией по теме вакцин от коронавируса COVID-19, и это опасно для всего мира, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

"Как и вы, мы обеспокоены дезинформацией, в том числе российской, по теме вакцин", - заявил он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Блинкен таким образом прокомментировал мнение одного из членов комитета о том, что соперники США якобы занимаются распространением ложных сведений о западных вакцинах.

"Такие действия неправильны и очень опасны", - добавил Блинкен. По его словам, все страны должны быть заинтересованы в успехе кампании по вакцинации от коронавируса. Госсекретарь заверил, что его ведомство готово "противостоять этим попыткам" дезинформации.

Говоря в целом о противостоянии дезинформации по любым темам, Блинкен подчеркнул, что Госдепу требуется "дополнительные ресурсы и поддержка".