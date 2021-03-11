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Дальнее зарубежье 11.03.2021 11:00

Сенат утвердил Меррика Гарланда генпрокурором США

Сенат США утвердил Меррика Гарланда на посту генпрокурора страны.

На голосовании Гарланд получил поддержку 70 сенаторов, 30 выступили против него. За этого кандидата отдали голоса не только сенаторы-демократы, но и часть республиканцев.

Гарланд - судья. В 2016 году президент США Барак Обама предложил назначить его на пост члена верховного суда страны, однако, контролировавшие тогда сенат республиканцы заблокировали рассмотрение этой кандидатуры.

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Тэги: США, ГЕНПРОКУРОР, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]