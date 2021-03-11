Сенат утвердил Меррика Гарланда генпрокурором США

Сенат США утвердил Меррика Гарланда на посту генпрокурора страны.
На голосовании Гарланд получил поддержку 70 сенаторов, 30 выступили против него. За этого кандидата отдали голоса не только сенаторы-демократы, но и часть республиканцев.
Гарланд - судья. В 2016 году президент США Барак Обама предложил назначить его на пост члена верховного суда страны, однако, контролировавшие тогда сенат республиканцы заблокировали рассмотрение этой кандидатуры.
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