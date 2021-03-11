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Дальнее зарубежье 11.03.2021 09:28

Байден пообещал поделиться вакцинами от COVID-19, если в США они будут в избытке

В том случае, если в США в ходе кампании иммунизации населения от коронавируса образуется избыток вакцин, они будут готовы поделиться ими с другими странами, заявил американский президент Джо Байден.

"Если у нас будет излишек, мы поделимся с остальным миром", - сказал Байден в Белом доме на встрече с главами компаний Johnson & Johnson и фармацевтической компании Merck.

Он отметил: "Мы не будем в полной безопасности, пока мир не будет в безопасности. Поэтому мы начнем с того, что сначала позаботимся об американцах, а затем попытаемся помочь остальному миру".

Президент пообещал к концу мая иметь достаточное количество вакцин для всех 260 млн взрослых американцев. Правительство уже обеспечило поставку 300 млн доз вакцин Moderna и BioNTech/Pfizer к концу июля. Эти препараты требуют введения двух доз.

Байден также сообщил, что поручил министерству здравоохранения приобрести 100 млн доз вакцины компании Johnson & Johnson.

"Сегодня я поручаю команде из министерства здравоохранения и социальных служб США произвести и приобрести еще 100 млн доз вакцины Johnson & Johnson", - заявил он, подчеркнув, что "многое может измениться" в ситуации с коронавирусом и США должны запасаться дозами вакцины и быть готовыми к этим изменениям.

Как сообщал телеканал NBC, Johnson & Johnson ранее заключила соглашение с правительством США на поставку 100 млн доз их однодозовой вакцины к концу июня. Федеральное правительство распределило около 3,9 млн доз вакцины на прошлой неделе и заявило, что планирует распространить еще 16 млн доз к концу этого месяца.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ВАКЦИНЫ, ОБЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]