Байден пообещал поделиться вакцинами от COVID-19, если в США они будут в избытке

В том случае, если в США в ходе кампании иммунизации населения от коронавируса образуется избыток вакцин, они будут готовы поделиться ими с другими странами, заявил американский президент Джо Байден.
"Если у нас будет излишек, мы поделимся с остальным миром", - сказал Байден в Белом доме на встрече с главами компаний Johnson & Johnson и фармацевтической компании Merck.
Он отметил: "Мы не будем в полной безопасности, пока мир не будет в безопасности. Поэтому мы начнем с того, что сначала позаботимся об американцах, а затем попытаемся помочь остальному миру".
Президент пообещал к концу мая иметь достаточное количество вакцин для всех 260 млн взрослых американцев. Правительство уже обеспечило поставку 300 млн доз вакцин Moderna и BioNTech/Pfizer к концу июля. Эти препараты требуют введения двух доз.
Байден также сообщил, что поручил министерству здравоохранения приобрести 100 млн доз вакцины компании Johnson & Johnson.
"Сегодня я поручаю команде из министерства здравоохранения и социальных служб США произвести и приобрести еще 100 млн доз вакцины Johnson & Johnson", - заявил он, подчеркнув, что "многое может измениться" в ситуации с коронавирусом и США должны запасаться дозами вакцины и быть готовыми к этим изменениям.
Как сообщал телеканал NBC, Johnson & Johnson ранее заключила соглашение с правительством США на поставку 100 млн доз их однодозовой вакцины к концу июня. Федеральное правительство распределило около 3,9 млн доз вакцины на прошлой неделе и заявило, что планирует распространить еще 16 млн доз к концу этого месяца.
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