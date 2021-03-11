Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 11 марта сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 11 марта ЦБА установил 2,0278 манат/1EUR (10 марта - 2,0198 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 11 марта установил 0,0231 манат/1RUB (10 марта - 0,023 манат/1RUB).

A.Maмедов