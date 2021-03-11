Агентство DOST отбирает компанию для создания системы мониторинга в своих центрах

Агентство DOST объявило тендер на создание в центрах DOST системы мониторинга по 7 направлениям, а также разработки соответствующего программного обеспечения.

Стоимость участия в тендере составляет 300 манатов.

Предложения от компаний принимаются до 15:00 15 апреля. Процедура вскрытия предложений состоится 16 апреля в 15:00.

Контактное лицо:Аламгулу Гулиев. Телефон: (+99412) 525-50-26 (9236).

Х.Насирзаде