Силы безопасности Мьянмы открыли стрельбу во время патрулирования города Янгон

Силы безопасности Мьянмы открыли огонь во время патрулирования крупнейшего города страны Янгона, где продолжаются протесты, сообщают западные СМИ.

Они осуществили рейды по квартирам, направленные на то, чтобы изъять похищенное у полиции оружие. Задержаны сотни человек.

Кроме того, силы безопасности обыскали дома, где живут сотрудники железнодорожного вокзала в Янгоне, присоединившиеся к общей забастовке против военного переворота.

Военный переворот в Мьянме был совершен 1 февраля. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайну объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов населения страны, прошла серия демонстраций, режим применил жесткие меры подавления. Более 60 протестующих были убиты и около 2 тыс. человек были задержаны силами безопасности после переворота.