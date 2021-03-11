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Карабахский конфликт 11.03.2021 10:48

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции планирует посетить Азербайджан и Армению

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде провела встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

«Полезный брифинг с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в преддверии моего предстоящего визита в Азербайджан и Армению», - написала Линде в твиттер.

Встреча прошла в формате видеоконференции.

Р.Ахмедов

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Тэги: ОБСЕ, КАРАБАХ, ПОСРЕДНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]