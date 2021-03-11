Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции планирует посетить Азербайджан и Армению

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде провела встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

«Полезный брифинг с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в преддверии моего предстоящего визита в Азербайджан и Армению», - написала Линде в твиттер.

Встреча прошла в формате видеоконференции.

Р.Ахмедов