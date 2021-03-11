SOCAR Petroleum планирует построить АЗС в Карабахе

ЗАО "SOCAR Petroleum" ("дочка" SOCAR) планирует строительство новых заправочных станций в Губадлинском районе и в городе Шуша.
«SOCAR Petroleum планирует в селе Эйвазлы Губадлинского района ввести в эксплуатацию инновационную АЗС, отвечающую самым современным технологическим требованиям и отличающуюся от стандартных заправочных станций. Данная АЗС будет оснащена самой передовой в мире технологией», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.
По данным SOCAR Petroleum, компания также ведет подготовку к строительству АЗС под брендом «SOCAR» на входе в город Шуша.
«Данная станция будет построена на магистральной автодороге Физули-Шуша, прокладываемой к городу Шуша, у входа в город. В целом, SOCAR Petroleum планирует продолжить расширение собственной сети АЗС во всех регионах Азербайджана», - сообщили в компании.
SOCAR Petroleum учреждена в январе 2008 года и занимается розничной торговлей нефтепродуктов, расширяя сеть АЗС под брендом «SOCAR». Первые АЗС в Азербайджане компания открыла в мае 2010 года. В настоящее время число АЗС под брендом «SOCAR» в Азербайджане составляет 37.
На АЗС компании реализуется 6 видов топлива: бензин АИ-95 Premium, отвечающий экологическим стандартам Euro-4, АИ -92 (Euro-2), АИ -98 Super (Euro-5), а также сжиженный газ (LPG) и дизельное топливо. Компания также владеет 11 нефтебазами в Азербайджане.
Н.Аббасова
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