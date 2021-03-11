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Бизнес и законодательство 11.03.2021 11:00

Азербайджан и Иран планируют подписать соглашение о преференциальной торговле

Азербайджан и Иран ведут переговоры с целью подписания соглашения о преференциальной торговле.

«Для ведения переговоров по заключению соглашения о преференциальной торговле с Ираном была создана рабочая группа. В ходе видеоконференций, проведенных в 2020 году, основной текст соглашения был в целом согласован, за исключением двух пунктов», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Кроме того, стороны обсуждают вопросы начала процедур для согласования проекта дополнения к соглашению, которое будет определять правила регулирования по договору.

Как сообщалось ранее, в 2020 году Азербайджан уже подписал соглашение о преференциальной торговле с Турцией. Данный документ вступил в силу с 1 марта 2021 года.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ТОРГОВЛЯ, ПРЕФЕРЕНЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]