Азербайджан и Иран планируют подписать соглашение о преференциальной торговле

Азербайджан и Иран ведут переговоры с целью подписания соглашения о преференциальной торговле.
«Для ведения переговоров по заключению соглашения о преференциальной торговле с Ираном была создана рабочая группа. В ходе видеоконференций, проведенных в 2020 году, основной текст соглашения был в целом согласован, за исключением двух пунктов», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
Кроме того, стороны обсуждают вопросы начала процедур для согласования проекта дополнения к соглашению, которое будет определять правила регулирования по договору.
Как сообщалось ранее, в 2020 году Азербайджан уже подписал соглашение о преференциальной торговле с Турцией. Данный документ вступил в силу с 1 марта 2021 года.
А.Мамедов
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