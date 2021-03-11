Азербайджан и Иран планируют подписать соглашение о преференциальной торговле

Азербайджан и Иран ведут переговоры с целью подписания соглашения о преференциальной торговле.

«Для ведения переговоров по заключению соглашения о преференциальной торговле с Ираном была создана рабочая группа. В ходе видеоконференций, проведенных в 2020 году, основной текст соглашения был в целом согласован, за исключением двух пунктов», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Кроме того, стороны обсуждают вопросы начала процедур для согласования проекта дополнения к соглашению, которое будет определять правила регулирования по договору.

Как сообщалось ранее, в 2020 году Азербайджан уже подписал соглашение о преференциальной торговле с Турцией. Данный документ вступил в силу с 1 марта 2021 года.

А.Мамедов