Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0278 RUR   0.0231 GBR   2.3688 TRY   0.2266

Цена на нефть

10.03 $/bbl   WTI 64.44 0.43 Brent 67.90 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.03.2021 14:35

Китай и США по инициативе Вашингтона проведут стратегический диалог - МИД КНР

Китай и США в ближайшее время по инициативе американской стороны проведут встречу высокопоставленных представителей двух стран, сообщил в четверг МИД КНР.

"По приглашению Соединенных Штатов Китай и США проведут в ближайшее время стратегический диалог на высоком уровне", - говорится в сообщении на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается: "Позиция Китая по китайско-американским отношениям ясна. Мы требуем, чтобы Соединенные Штаты рассматривали китайско-американские отношения объективно и рационально, отказались от мышления холодной войны и мышления "с нулевой суммой".

Пекин также считает необходимым, чтобы Соединенные Штаты "уважали суверенитет Китая, интересы безопасности и развития, прекратили вмешиваться во внутренние дела Китая, сосредоточились на сотрудничестве и контроле над разногласиями", говорится в сообщении.

"Вашингтон должен вернуть китайско-американские отношения на правильный путь здорового и стабильного развития", - подчеркнул МИД КНР.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщая о предстоящей 18 марта на Аляске своей и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана встрече с Ян Цзечи - членом политбюро ЦК Компартии Китая, курирующим вопросы внешней политики, и главой МИД КНР Ван И, отметил, что она представляет возможность для обсуждения вопросов, беспокоящих США, а также касающихся двустороннего сотрудничества, но она не представляет собой стратегический диалог.

"Это не стратегический диалог", - заявил Блинкен, выступая в комитете Палаты представителей по иностранным делам.

"Это важная возможность для нас изложить предельно откровенно нашу обеспокоенность действиями и поведением Пекина, которые представляют трудности для безопасности, процветания и ценностей как для США, так и для наших партнеров и союзников", - сказал он.

Блинкен сообщил, что американская сторона поднимет вопросы, которые ее "беспокоят", стороны "также изучат перспективы сотрудничества и поговорят о конкуренции", которая имеет место быть с Китаем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, США, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Консультации США и КНР на Аляске - возможность для обсуждения ряда проблем, а не стратегический диалог - Блинкен Все больше американцев считают КНР, а не РФ, главной угрозой для США - опрос Девять из десяти американцев считают Китай соперником или врагом США - опрос Хакеры из Китая использовали уязвимости в Exchange Server для получения данных американских компаний и ведомств - Microsoft Трамп распорядился снизить закупки китайских товаров - чиновник американской администрации Госдеп вводит визовые ограничения для руководителей ряда госкомпаний и представителей компартии КНР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]