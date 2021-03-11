Китай и США по инициативе Вашингтона проведут стратегический диалог - МИД КНР

Китай и США в ближайшее время по инициативе американской стороны проведут встречу высокопоставленных представителей двух стран, сообщил в четверг МИД КНР.
"По приглашению Соединенных Штатов Китай и США проведут в ближайшее время стратегический диалог на высоком уровне", - говорится в сообщении на сайте китайского внешнеполитического ведомства.
В нем отмечается: "Позиция Китая по китайско-американским отношениям ясна. Мы требуем, чтобы Соединенные Штаты рассматривали китайско-американские отношения объективно и рационально, отказались от мышления холодной войны и мышления "с нулевой суммой".
Пекин также считает необходимым, чтобы Соединенные Штаты "уважали суверенитет Китая, интересы безопасности и развития, прекратили вмешиваться во внутренние дела Китая, сосредоточились на сотрудничестве и контроле над разногласиями", говорится в сообщении.
"Вашингтон должен вернуть китайско-американские отношения на правильный путь здорового и стабильного развития", - подчеркнул МИД КНР.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщая о предстоящей 18 марта на Аляске своей и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана встрече с Ян Цзечи - членом политбюро ЦК Компартии Китая, курирующим вопросы внешней политики, и главой МИД КНР Ван И, отметил, что она представляет возможность для обсуждения вопросов, беспокоящих США, а также касающихся двустороннего сотрудничества, но она не представляет собой стратегический диалог.
"Это не стратегический диалог", - заявил Блинкен, выступая в комитете Палаты представителей по иностранным делам.
"Это важная возможность для нас изложить предельно откровенно нашу обеспокоенность действиями и поведением Пекина, которые представляют трудности для безопасности, процветания и ценностей как для США, так и для наших партнеров и союзников", - сказал он.
Блинкен сообщил, что американская сторона поднимет вопросы, которые ее "беспокоят", стороны "также изучат перспективы сотрудничества и поговорят о конкуренции", которая имеет место быть с Китаем.
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