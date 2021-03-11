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Дальнее зарубежье 11.03.2021 14:43

Китайский парламент одобрил проект реформы избирательной системы Гонконга

Четвертая сессия 13-го созыва Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) одобрила проект реформы избирательной системы специального административного района (САР) Гонконг, сообщает Центральное телевидение Китая.

Теперь Постоянный комитет ВСНП сможет внести поправки в первое и второе приложения к основному закону Гонконга. В них речь идет о порядке избрания главы САР и Законодательного собрания.

Проект "Решения об улучшении избирательной системы Гонконга" внесли на обсуждение ВСНП 5 марта. По словам вице-председателя Постоянного комитета ВСНП Ван Чэня, реформа должна обеспечить, чтобы специальным административным районом управляли патриоты.

"Критерии патриота - уважает собственный народ, искренне поддерживает восстановление суверенитета родины над Гонконгом, не вредит процветанию и стабильности Гонконга", - пояснил Ван Чэнь.

Решение Китая вызвало озабоченность Великобритании и США. Американский госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что Вашингтон может "предпринять меры" из-за нарушения Пекином демократических принципов. Лондон добавил, что изменение избирательной системы Гонконга - еще одно покушение на права и свободы его бывшей колонии.

Выборы в Законодательное собрание Гонконга проходят каждые четыре года. В него входит 70 депутатов, половину которых выбирают напрямую от пяти географических округов по пропорциональному методу. Другую половину избирают члены заинтересованных групп. Выборы в законодательное собрание должны были пройти в сентябре прошлого года, но их отложили.

Главу Гонконга выбирает коллегия выборщиков, куда входят 1200 представителей четырех секторов - делового, профессионального, социального и политического. Следующие выборы запланированы на 2022 год.

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, СИСТЕМА, ИЗМЕНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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