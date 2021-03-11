В Пекине завершила работу сессия ВСНП, впервые не указав целевой показатель роста ВВП на пять лет

В китайской столице в четверг завершила работу четвертая сессия 13-го созыва Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Китайский парламент одобрил 11 документов, в том числе предварительный план 14-й пятилетки, цели на 2035 год, решение об изменении избирательной системы Гонконга и проект плана экономического и социального развития на 2021 год.

В отличие от предыдущих пятилетних планов, в проекте 14-й пятилетки впервые не указывается целевой показатель роста ВВП на пять лет. В предыдущей пятилетке он должен был превысить 6,5%. Вместо этого в документе предусматривается восемь основных целей, семь из которых посвящены защите окружающей среды.

В проекте плана экономического и социального развития Китая на текущий год целевой показатель ВВП есть. Он должен превысить 6%. Инфляция запланирована на уроне 3%, а безработица - на 5,5%.

Что касается долгосрочных целей, к 2035 году Китай планирует закончить построение модернизированной экономики, стать глобальным лидером в инновациях, увеличить ВВП на душу населения до уровня развитых стран и постепенно уменьшить углеродные выбросы.

Также четвертая сессия одобрила проект реформы избирательной системы Гонконга, и теперь Постоянный комитет ВСНП сможет внести поправки в первое и второе приложения к основному закону специального административного района. В них речь идет о порядке избрания главы САР и Законодательного собрания. По словам вице-председателя Постоянного комитета ВСНП Ван Чэня, реформа должна обеспечить, чтобы специальным административным районом управляли патриоты.