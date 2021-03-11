В Белоруссии назначен новый начальник генштаба

Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел назначения в руководстве вооруженных сил и министерства обороны.
"Виктор Гулевич назначен начальником генерального штаба - первым заместителем министра обороны", - сообщило в четверг агентство БелТА.
До сих пор Гулевич командовал войсками Западного оперативного командования. Этот пост теперь займет Игорь Демиденко, прежде работавший начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Северо-западного оперативного командования.
Андрей Жук с должности командующего войсками Северо-западного оперативного командования переведен на пост заместителя министра обороны. Северо-западное оперативное командование теперь возглавил Александр Науменко, который ранее руководил суворовским военным училищем в Минске.
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