Турция с 15 марта вводит обязательные электронные анкеты для всех въезжающих

Минздрав Турции отменил бумажную анкету для въезжающих в страну, с 15 марта пассажиры еще до вылета должны будут заполнять электронную анкету, сообщает в четверг пресс-служба авиакомпании Royal Flight.
"С 15 марта изменяются правила въезда в Турцию. Министерство здравоохранения страны отменяет требование по заполнению бумажной анкеты COVID-19 на всех рейсах в Турцию (кроме транзитных, на которых сохраняется требование по заполнению анкеты на борту самолета). Вместо этого пассажиры должны заполнить форму по ссылке https://register.health.gov.tr/# за 72 часа до прилёта в Турцию", - говорится в сообщении компании.
Как отметили в Royal Flight, после заполнения анкеты ее необходимо распечатать или скачать на смартфон, планшет и другие устройства. Пассажиры должны предъявить распечатанную или скачанную анкету сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.
"Обращаем ваше внимание на то, что без анкеты в посадке на борт самолета будет отказано", - подчеркнули в авиакомпании.
Как следует из данных сайта для заполнения анкеты, эта мера введена для защиты здоровья во время пребывания в Турции и предоставления самой свежей информации о коронавирусе. В анкете нужно указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и тип выезда (морской, авиа и т.д.).
"На основе заполненной информации будет автоматически создан индивидуальный код HES, благодаря которому с вами свяжутся, если у вас или у людей, с которыми вы общаетесь во время путешествия, обнаружатся контакты с больными COVID-19", - говорится в сообщении на портале.
Также там отмечается, что за предоставление неверной информации туристам грозят административные санкции вплоть до временного запрета на въезд в Турцию (это не касается граждан страны и въезжающих с ВНЖ).
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