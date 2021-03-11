Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0278 RUR   0.0231 GBR   2.3688 TRY   0.2266

Цена на нефть

10.03 $/bbl   WTI 64.44 0.43 Brent 67.90 0.38

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 11.03.2021 14:08

В Молдавии медики едва справляются с коронавирусом, в Кишиневе закончились койки, не исключен полный локдаун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии, госсекретарь министерства Татьяна Затык не исключает введения в стране полного локдауна.

"Сейчас очень тревожная ситуация. Каждый день мы регистрируем очень большое количество случаев заражения COVID-19. Кроме того, болезнь протекает более сложно, чем раньше, а длительность лечения также значительно увеличилась. Выросла и смертность, и показатели зараженности среди молодежи. В кишиневских больницах мест нет, больных из Кишинева уже возят в ближайшие районные центры. Медицинский персонал истощен, системы работает на пределе и едва справляется. Естественно, что в такой ситуации необходимо принимать новые меры по предотвращению пандемии", - сказала Затык журналистам в четверг.

Она отметила, что местные администрации получили "право ввести какие-то ограничения на своей территории", они тоже принимают меры, районы Хынчешть, Чимишлия, Окница, Дрокия уже объявили "красный код", "у них, практически, введен локдаун".

"В зависимости от эпидемиологической ситуации будет обсуждаться вопрос о возможности введении локдауна по всей стране", - сказала Затык, не исключая такой вариант.

Она сообщила, что Национальная комиссия по общественному здоровью на заседании в пятницу будет обсуждать вопрос об ужесточении ограничительных мер с целью приостановления пандемии коронавируса.

Отвечая на вопросы, она отметила, что "болезнь сильно изменилась в последние недели". "Мы подозреваем, что идет речь о новом штамме. Возможно, британский штамм дошел до Молдовы. Но у государственных лабораториях пока нет возможности идентифицировать новый штамм коронавируса. Это можно установить с помощью другого медицинского оборудования. Мы очень ждем это оборудование. Ведутся переговоры с представителями Всемирной организации здравоохранения по оснащению лаборатории Национального агентства общественного здравоохранения", - сказал Затык.

На прошлой неделе и.о. премьер-министра Аурелиу Чокой объявил, что образцы, взятые у пациентов в Молдове, были отправлены в лаборатории Германии и был предварительно подтвержден новый штамм коронавируса из Великобритании. Пока Минздрав не получил документального подтверждения по этому поводу.

Накануне в Молдавии зарегистрировано рекордное количество смертельных исходов в результате заражения коронавирусом - 33 случая за день. В общей сложности, число жертв пандемии в Молдавии составляет 4 тыс. 183 человека. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 198 тыс. 228 случая, 174 тыс. 099 человек вылечилось.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]