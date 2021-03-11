В Молдавии медики едва справляются с коронавирусом, в Кишиневе закончились койки, не исключен полный локдаун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии, госсекретарь министерства Татьяна Затык не исключает введения в стране полного локдауна.
"Сейчас очень тревожная ситуация. Каждый день мы регистрируем очень большое количество случаев заражения COVID-19. Кроме того, болезнь протекает более сложно, чем раньше, а длительность лечения также значительно увеличилась. Выросла и смертность, и показатели зараженности среди молодежи. В кишиневских больницах мест нет, больных из Кишинева уже возят в ближайшие районные центры. Медицинский персонал истощен, системы работает на пределе и едва справляется. Естественно, что в такой ситуации необходимо принимать новые меры по предотвращению пандемии", - сказала Затык журналистам в четверг.
Она отметила, что местные администрации получили "право ввести какие-то ограничения на своей территории", они тоже принимают меры, районы Хынчешть, Чимишлия, Окница, Дрокия уже объявили "красный код", "у них, практически, введен локдаун".
"В зависимости от эпидемиологической ситуации будет обсуждаться вопрос о возможности введении локдауна по всей стране", - сказала Затык, не исключая такой вариант.
Она сообщила, что Национальная комиссия по общественному здоровью на заседании в пятницу будет обсуждать вопрос об ужесточении ограничительных мер с целью приостановления пандемии коронавируса.
Отвечая на вопросы, она отметила, что "болезнь сильно изменилась в последние недели". "Мы подозреваем, что идет речь о новом штамме. Возможно, британский штамм дошел до Молдовы. Но у государственных лабораториях пока нет возможности идентифицировать новый штамм коронавируса. Это можно установить с помощью другого медицинского оборудования. Мы очень ждем это оборудование. Ведутся переговоры с представителями Всемирной организации здравоохранения по оснащению лаборатории Национального агентства общественного здравоохранения", - сказал Затык.
На прошлой неделе и.о. премьер-министра Аурелиу Чокой объявил, что образцы, взятые у пациентов в Молдове, были отправлены в лаборатории Германии и был предварительно подтвержден новый штамм коронавируса из Великобритании. Пока Минздрав не получил документального подтверждения по этому поводу.
Накануне в Молдавии зарегистрировано рекордное количество смертельных исходов в результате заражения коронавирусом - 33 случая за день. В общей сложности, число жертв пандемии в Молдавии составляет 4 тыс. 183 человека. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 198 тыс. 228 случая, 174 тыс. 099 человек вылечилось.
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