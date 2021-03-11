Вакциной от COVID-19 должен быть обеспечен каждый гражданин - глава МККК

Президент Международного комитета красного креста Петер Маурер в годовщину объявления ВОЗ пандемии коронавируса призвал обеспечить вакциной всех граждан, в том числе находящихся в зонах вооруженных конфликтов и содержащихся под стражей.
"Крайне важно, чтобы мы продолжали применять профилактические меры, и чтобы мы коллективно обеспечивали каждому человеку доступ к лечению и вакцинам, независимо от того, где они живут. Сюда входят люди, уже пострадавшие от гуманитарных кризисов, общины, проживающие на территориях, контролируемых вооруженными группами, и лица, содержащиеся под стражей", - говорится в заявлении Маурера, поступившем в "Интерфакс".
"Наши коллективные действия защитят их и, что особенно важно, всех нас", - добавил он.
Маурер подчеркнул, что спустя год после начала пандемия продолжает оказывать влияние на гуманитарную ситуацию в мире. "Миллионы жизней потеряны, еще больше людей оказались в крайней нищете, а будущее молодых поколений оказалось под угрозой", - отметил глава МККК.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией ровно год назад, 11 марта 2020 года.
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