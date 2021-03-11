Пашинян направит обратно в администрацию президента Армении возражения Саркисяна по поводу начальника Генштаба ВС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен во второй раз направить президенту Армену Саркисяну предложение о назначении на должность начальника Главного штаба ВС Артака Давтяна.
"Премьер-министр направит обратно в администрацию президента возражения Армена Саркисяна. В новом предложении будут включены обоснования правительства относительно возражений президента", - заявили в пресс-службе правительства армянским СМИ.
Как сообщалось, президент Армении Саркисян в четверг не подписал указ о назначении Давтяна на должность начальника Главного штаба ВС, и вернул с возражениями предложение премьер-министра о назначении.
10 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту республики ходатайство о назначении генерал-лейтенанта Давтяна на должность начальника Главного штаба Вооруженных сил.
В минувшую среду правительство Армении заявило, что Оник Гаспарян освобожден от должности начальника ГШ ВС силой закона.
Как сообщалось, обязанности начальника Главного штаба ВС Армении временно исполняет генерал-лейтенант Степан Галстян.
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