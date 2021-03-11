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Регион 11.03.2021 14:36

Следующая трехсторонняя встреча по Сирии на уровне глав МИД пройдет в Турции - Чавушоглу

Консультации на уровне глав МИД Турции, Катара и России по обсуждению кризиса в Сирии будут проводиться на регулярной основе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Нам следует продолжать эти встречи на регулярной основе. Следующая встреча состоится в Турции, а после - в России", - сказал он в четверг на пресс-конференции в Дохе по итогам переговоров с главами МИД России и Катара Сергея Лаврова и Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что новый формат "будет весьма полезным дополнением к той работе, которую Россия, Турция и Иран проводят в рамках Астанинского формата".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]