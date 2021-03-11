Следующая трехсторонняя встреча по Сирии на уровне глав МИД пройдет в Турции - Чавушоглу

Консультации на уровне глав МИД Турции, Катара и России по обсуждению кризиса в Сирии будут проводиться на регулярной основе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Нам следует продолжать эти встречи на регулярной основе. Следующая встреча состоится в Турции, а после - в России", - сказал он в четверг на пресс-конференции в Дохе по итогам переговоров с главами МИД России и Катара Сергея Лаврова и Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.
В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что новый формат "будет весьма полезным дополнением к той работе, которую Россия, Турция и Иран проводят в рамках Астанинского формата".
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