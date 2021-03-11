АИКГФ не смог отобрать страховщика от потери трудоспособности работников

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) не смог отобрать страховщика работников от потери трудоспособности в результате несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Согласно объявлению АИКГФ, отбор, объявленный фондом, признан не состоявшимся.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» и создании «Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда» (АИКГФ). Уставный капитал АИКГФ равен 637 млн манатов.

А.Мамедов