АИКГФ не смог отобрать страховщика от потери трудоспособности работников

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) не смог отобрать страховщика работников от потери трудоспособности в результате несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
Согласно объявлению АИКГФ, отбор, объявленный фондом, признан не состоявшимся.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» и создании «Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда» (АИКГФ). Уставный капитал АИКГФ равен 637 млн манатов.
А.Мамедов
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