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Дальнее зарубежье 11.03.2021 14:50

Еще одна женщина обвинила губернатора Нью-Йорка в домогательствах

Женщина, работавшая помощником губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо заявила, что он трогал ее неподобающим образом в служебной резиденции, сообщает издание Times Union со ссылкой на осведомленный источник.

Женщина пожелала остаться анонимной. Она рассказала, что в прошлом году ее вызвали в резиденцию под предлогом помощи губернатору с незначительным техническим вопросом. Они были одни на втором этаже. Куомо закрыл дверь и залез к ней под блузку.

По данным источника, женщина намного моложе губернатора. Сам Куомо эти обвинения отверг.

Куомо ранее обвинили в сексуальных домогательствах две его бывшие помощницы. Одна из них рассказала, что 63-летний губернатор спрашивал, "был ли у нее когда-нибудь секс с мужчиной постарше". А другая заявила, что Куомо предлагал ей поиграть в "покер на раздевание".

Губернатор в ответ попросил не делать выводы до окончания расследования и отметил, что "никогда не трогал ни одну женщину неподобающим образом".

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Тэги: США, ГУБЕРНАТОР, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]