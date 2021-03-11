Еще одна женщина обвинила губернатора Нью-Йорка в домогательствах

Женщина, работавшая помощником губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо заявила, что он трогал ее неподобающим образом в служебной резиденции, сообщает издание Times Union со ссылкой на осведомленный источник.
Женщина пожелала остаться анонимной. Она рассказала, что в прошлом году ее вызвали в резиденцию под предлогом помощи губернатору с незначительным техническим вопросом. Они были одни на втором этаже. Куомо закрыл дверь и залез к ней под блузку.
По данным источника, женщина намного моложе губернатора. Сам Куомо эти обвинения отверг.
Куомо ранее обвинили в сексуальных домогательствах две его бывшие помощницы. Одна из них рассказала, что 63-летний губернатор спрашивал, "был ли у нее когда-нибудь секс с мужчиной постарше". А другая заявила, что Куомо предлагал ей поиграть в "покер на раздевание".
Губернатор в ответ попросил не делать выводы до окончания расследования и отметил, что "никогда не трогал ни одну женщину неподобающим образом".
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