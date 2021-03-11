Доля туризма в ВВП Азербайджана в 2020г из-за COVID-19 сократилась до 1,2%

Доля сектора размещения туристов и общественного питания Азербайджана в ВВП в 2020 году из-за пандемии коронавируса COVID-19 сократилась до 1,2%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«Производство добавленной стоимости в секторе размещения туристов и общественного питания в 2020 году составило 821,1 млн манатов, что на 58,9% ниже чем в 2019 году. В результате, доля сектора в ВВП сократилась на 1,2 процентных пункта – до 1,2%», - подчеркивается в отчете правительства за 2020 год.
При этом рост добавленной стоимости в секторе в 2018 году составлял 7,6%, в 2019 году – 6,4%.
Инвестиции в основной капитал в данном секторе в 2020 году составили 62,8 млн манатов, спад по сравнению с 2019 годом в номинальном выражении на 5,9%, в реальном - на 29,4%.
В общем объеме инвестиций в основной капитал доля сектора размещения туристов и питания составила 0,4%.
В правительстве сообщили, что турпоток в Азербайджан в 2020 году составил 795,7 тыс. человек, что в 4 раза меньше чем в 2019 году. При этом в январе-феврале 2020 года, до начала пандемии, в Азербайджан прибыло 426,2 тыс. туристов, что на 17% больше чем за аналогичный период 2019 года.
В отчете указывается, что туристический сектор в Азербайджане, как и в других странах мира, сильно пострадал из-за пандемии коронавируса COVID-19, в результате чего были приняты меры по закрытию границ.
«Значительное сокращение притока туристов в апреле-декабре 2020 года связано с ограничительными мерами по закрытию границ с соседними странами, а также с временными ограничениями по прилету из большинства зарубежных стран в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Совершенные в этот период визиты в страну были осуществлены по нетуристическим целям», - уточнили в правительстве.
Согласно отчету, в прошлом году из числа прибывших иностранных туристов большинство составили граждане РФ (28,3%), Грузии (23,2%), Турции (20,2%), Иран (9,1%).
При этом, большая часть туристов (502,5 тыс. человек) – это лица в возрасте 36-65 лет (63,2% от общего числа туристов), 18-35 лет - 231 тыс. человек (29%), до 18 лет – 39,5 тыс. человек (5%), старше 66 лет – 22,7 тыс. человек (2,8%).
26,2% туристов приезжали в Азербайджан на период до 24 часов, 25% - более 28 дней, 21,5% - на 1-3 дня, 19,1% - на 4-7 дней.
Х.Насирзаде
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