Hugo Boss получила чистый убыток в 2020 году из-за пандемии

Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG получил чистый убыток в 2020 году на фоне слабых продаж в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.
Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в 2020 году составил 219 млн евро по сравнению с чистой прибылью в размере 205 млн евро в 2019 году. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали чистый убыток на уровне 181,1 млн евро.
Убыток до процентов и налогов составил 236 млн евро.
Выручка компании упала на 33%, до 1,95 млрд евро по сравнению с 2,88 млрд евро годом ранее. Показатель в четвертом квартале сократился на 29%, до 583 млн евро.
Негативное влияние на показатели в течение года оказало закрытие магазинов и ограничения на путешествия, особенно на ключевых рынках - в Германии и Великобритании, отмечается в сообщении компании.
Эта тенденция продолжилась в 2021 году и окажет давление на показатели в первом квартале, сообщила Hugo Boss. Между тем компания ожидает увеличения выручки и получения EBIT и чистой прибыли в нынешнем году.
Hugo Boss выплатит дивиденды в размере 0,04 евро на акцию.
Котировки акций Hugo Boss снижаются на 3,5% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года капитализация компании выросла на 20,2%.
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