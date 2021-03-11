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Финансы 11.03.2021 19:33

Hugo Boss получила чистый убыток в 2020 году из-за пандемии

Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG получил чистый убыток в 2020 году на фоне слабых продаж в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в 2020 году составил 219 млн евро по сравнению с чистой прибылью в размере 205 млн евро в 2019 году. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали чистый убыток на уровне 181,1 млн евро.

Убыток до процентов и налогов составил 236 млн евро.

Выручка компании упала на 33%, до 1,95 млрд евро по сравнению с 2,88 млрд евро годом ранее. Показатель в четвертом квартале сократился на 29%, до 583 млн евро.

Негативное влияние на показатели в течение года оказало закрытие магазинов и ограничения на путешествия, особенно на ключевых рынках - в Германии и Великобритании, отмечается в сообщении компании.

Эта тенденция продолжилась в 2021 году и окажет давление на показатели в первом квартале, сообщила Hugo Boss. Между тем компания ожидает увеличения выручки и получения EBIT и чистой прибыли в нынешнем году.

Hugo Boss выплатит дивиденды в размере 0,04 евро на акцию.

Котировки акций Hugo Boss снижаются на 3,5% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года капитализация компании выросла на 20,2%.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОМПАНИЯ, ОТЧЕТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]