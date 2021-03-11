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Здравоохранение 11.03.2021 17:27

В Дании приостановили применение вакцины AstraZeneca из-за образования тромбов у прививаемых

Службы здравоохранения Дании приняли решение временно остановить применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, сообщают европейские СМИ.

Такое решение принято в качестве меры предосторожности после того, как у нескольких пациентов, получивших вакцину, образовались тромбы.

"Пока что не было определено, что вакцина и образование тромбов взаимосвязаны", - подчеркнули датские службы здравоохранения.

Власти ЕС в конце января приняли решение допустить до рыночного оборота в Евросоюзе вакцину разработки компании AstraZeneca. Однако ранее специалисты в некоторых странах пришли к выводу, что вакцина компании AstraZeneca годится только для людей в возрасте от 18 до 64 лет.

Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.

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Тэги: ДАНИЯ, ВАКЦИНА, ПРОБЛЕМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]