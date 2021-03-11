В Грузии ожидают 13 марта получить первую партию вакцины AstraZeneca

В Грузию первая партия вакцины AstraZeneca против коронавируса COVID-19 поступит 13 марта, сообщила в четверг на брифинге глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе.

"Вакцина поступит в Грузию в ускоренных темпах. Дата первой поставки перенесена на неделю раньше запланированного ранее срока", - сказала министр.

По ее информации, на первом этапе будет привито 43 тыс. 200 человек.

Кроме этого Тикарадзе сообщила о переговорах с китайской стороной о поставках в Грузию вакцины "Синофарм".

По ее словам, данная китайская вакцина находится в списке тех вакцин, которые в ближайшее время могут получить аккредитацию со стороны Всемирной организации здравоохранения.

При этом министр рассказала, что на первом этапе Грузия дала заказ на 100 тысяч доз вакцины.

Ранее в четверг премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили высказал обеспокоенность в связи со снижением показателя соблюдения масочного режима среди населения.

По данным Минздрава Грузии, в стране за последние 24 часа зафиксировано 395 новых случаев заражения COVID-19, скончалось 9 человек.

В целом с начала пандемии в Грузии подтверждено 274 тыс. 45 случаев заражения, всего скончалось 3 тыс. 622 человека.

Что касается общего количества выздоровевших, то, как отмечают в ведомстве, их количество по данным на утро четверга составило 267 тыс. 421 человек.