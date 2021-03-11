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Дальнее зарубежье 11.03.2021 22:14

В Израиле более 80% военных либо вакцинировались, либо переболели COVID-19

В Израили вакцинировали против коронавируса COVID-19 подавляющее большинство военнослужащих Армии обороны (ЦАХАЛ), сообщает в четверг The Times of Israel.

По информации издания, почти 80% военнослужащих получили вакцину, и в ближайшие дни их число увеличится до 85%.

В Израиле применяются вакцины, требующие введения двух доз препарата. В сообщении не уточняется, получили ли вакцинированные военнослужащие по одной дозе или же уже по две.

Кроме того, по данным ЦАХАЛ, в это число входят и те, кто не получил прививку, но уже переболел COVID-19.

С момента вспышки вируса в прошлом году в ЦАХАЛ утверждали, что болезнь не сильно повлияла на оперативные возможности. Однако пандемия повлияла на способность военных проводить учения в обычном режиме, вынудив подразделения сократить или даже в некоторых случаях отменить некоторые из своих учений, отмечает издание.

По последним данным, Израиль вакцинировал минимум одной дозой вакцины порядка 57% населения в 9 млн человек.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]