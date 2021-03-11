В Израиле более 80% военных либо вакцинировались, либо переболели COVID-19

В Израили вакцинировали против коронавируса COVID-19 подавляющее большинство военнослужащих Армии обороны (ЦАХАЛ), сообщает в четверг The Times of Israel.
По информации издания, почти 80% военнослужащих получили вакцину, и в ближайшие дни их число увеличится до 85%.
В Израиле применяются вакцины, требующие введения двух доз препарата. В сообщении не уточняется, получили ли вакцинированные военнослужащие по одной дозе или же уже по две.
Кроме того, по данным ЦАХАЛ, в это число входят и те, кто не получил прививку, но уже переболел COVID-19.
С момента вспышки вируса в прошлом году в ЦАХАЛ утверждали, что болезнь не сильно повлияла на оперативные возможности. Однако пандемия повлияла на способность военных проводить учения в обычном режиме, вынудив подразделения сократить или даже в некоторых случаях отменить некоторые из своих учений, отмечает издание.
По последним данным, Израиль вакцинировал минимум одной дозой вакцины порядка 57% населения в 9 млн человек.
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