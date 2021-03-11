Африка вышла на плато по заболеваемости COVID-19 спустя год после объявления пандемии - ВОЗ

Ровно спустя год после объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса COVID-19 заболеваемость в Африке вышла на плато, сообщила в четверг региональный директор ВОЗ по африканскому региону Матшидисо Моэти.

"В ближайшие дни Африка, как ожидается, зарегистрирует более четырех миллионов случаев COVID-19 и около 160 тыс. потерянных жизней. В последние три недели континент вышел на плато примерно с 70 тыс. новых случаев в неделю", - заявила Моэти.

Среди заразившихся - более 100 тыс. медицинских работников, уточнила она.

"Учитывая, что вакцины от COVID-19 сейчас достигают континента в ограниченных количествах, работники здравоохранения должны быть в начале очереди", - сказала Моэти.

В рамках инициативы COVAX 22 африканские страны получили почти 14,8 млн доз вакцины от коронавируса. Вакцинация началась в 19 странах.