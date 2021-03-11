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Дальнее зарубежье 11.03.2021 21:05

Африка вышла на плато по заболеваемости COVID-19 спустя год после объявления пандемии - ВОЗ

Ровно спустя год после объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса COVID-19 заболеваемость в Африке вышла на плато, сообщила в четверг региональный директор ВОЗ по африканскому региону Матшидисо Моэти.

"В ближайшие дни Африка, как ожидается, зарегистрирует более четырех миллионов случаев COVID-19 и около 160 тыс. потерянных жизней. В последние три недели континент вышел на плато примерно с 70 тыс. новых случаев в неделю", - заявила Моэти.

Среди заразившихся - более 100 тыс. медицинских работников, уточнила она.

"Учитывая, что вакцины от COVID-19 сейчас достигают континента в ограниченных количествах, работники здравоохранения должны быть в начале очереди", - сказала Моэти.

В рамках инициативы COVAX 22 африканские страны получили почти 14,8 млн доз вакцины от коронавируса. Вакцинация началась в 19 странах.

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Тэги: АФРИКА, ВОЗ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]